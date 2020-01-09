خامنئي: على الأمريكيين مغادرة المنطقة

وصف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق، فجر الأربعاء، بالناجحة، وأكد خامنئي في كلمة له، أنه على الأمريكيين مغادرة منطقة الخليج



وأضاف خامنئي في كلمته في مدينة قم الإيرانية، الأربعاء، أن شعوب المنطقة ترفض التواجد الأمريكي، واصفًا الوجود الأمريكي بأنه "مصدر الفساد"، وأوضح أن الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني لن يكون عسكريًا فقط.



واعتبر المرشد الأعلى في إيران، أن الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدتي عين الأسد وأربيل، "صفعة على وجه الولاياات المتحدة"



كما اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أيضا، أن استشهاد قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، "بثت روحا جديدة لدى الشعب الإيراني والثورة الإسلامية"، من خلال مشاركة الحشود الضخمة في مراسم تشييع سليماني.



وأشاد خامنئي، بالدور الذي كان يقوم به سليماني، خاصة في دعم حزب الله اللبناني، إضافة إلى دوره في "دعم ومساعدة شعوب المنطقة بوجه المؤامرات التي تحيكها القوات الأمريكية"، مؤكدًا أن سليماني "تحرك لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية"، وأن "قادة المقاومة الفلسطينية يقرون بدوره في دعم المقاومة والوقوف بوجه الغطرسة الصهيونية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا.