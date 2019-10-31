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خامنئي: أمريكا وأجهزة استخبارات غربية تعمل على إثارة وتمويل الفوضى والاضطرابات في المنطقة

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة وأجهزة استخبارات بعض دول الغرب تعمل على إثارة وتمويل الفوضى والاضطرابات في المنطقة.

وأوضح الخامنئي خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط جامعات الجيش في إيران اليوم أن الأعداء عملوا على استهداف بعض دول المنطقة من خلال زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

بدوره قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني في تصريح على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم بخصوص الخطوة الإيرانية القادمة لجهة خفض التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي: “هناك لجنة مسؤولة عن دراسة خفض الالتزامات في الخطوة الرابعة وإذا لم يتحقق ما كنا نتطلع إليه في المفاوضات خلال فترة الشهرين التي حددناها بعد الخطوة الثالثة فإننا سنتخذ الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية في الموعد المحدد”.