خالد الخوجه رئيس “الائتلاف المعارض” السابق مشارك في حزب داوود أوغلو الجديد

أصبح الرئيس السابق ما يسمى بـ”الائتلاف السوري” المعارض خالد خوجه، عضو في حزب “المستقبل” التركي الذي أطلقه رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، بعدما ترك حزب “العدالة والتنمية”.



ونشر الموقع الإلكتروني للحزب الجديد اسم وصورة خوجه، بصفته أحد الأعضاء المؤسّسين (154 عضواً)، ولكن باسم جديد هو ألب تكين خوجا أوغلو، واصفاً إياه بأنه “دكتور جامعي ولد في دمشق في العام 1965”.



كما نشر خوجه أمس الأحد، صورة لعضويته من موقع حزب “المستقبل” على موقع “تويتر”، بعدما أضاف إلى اسم حسابه الرسمي، اسمه الجديد بالتركية.



ويحمل خوجه الجنسية التركية، التي منحت له بعد عمله سنوات طويلة في المؤسّسات الأكاديمية التركية، وقد يساعد حزب داود أوغلو الجديد على كسب أصوات عدد من السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية بدعم أو بتسهيل من “الائتلاف”.



وتظهر العلاقة واضحة بين المعارضة و تركيا سواء كان “الائتلاف المعارض” أو ما يسمى بـ”الحكومة السورية المؤقتة” التي عقدت مؤخراً اجتماعاً في مدينة عفرين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي وفي صدر الاجتماع يوجد العلم التركي وشعار “الدولة العثمانية”.