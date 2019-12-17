النص الكامل لمقابلة قناة فينيكس الصينية مع الرئيس الأسد
«البنتاغون»: أميركا ستنسحب من سورية في حال هزيمة داعش!
أكبر قافلة أميركية إلى سوريا للسيطرة على حقول النفط في الحسكة ودير الزور
«ديلي ميل» تؤكد تلاعب «حظر الأسلحة» بتقرير هجوم دوما المزعوم
الاحتلال التركي يواصل التغيير الديموغرافي والتتريك
استعدادات الجيش لتحرير المزيد من قرى وبلدات إدلب وصولا إلى تحرير المدينة
«الإدارة الذاتية» تهاجم «أستانا 14» لوقوفها ضد الأجندات الانفصالية
أنباء عن تشكيل قوات رديفة للجيش في عدة بلدات بالحسكة
اليمن: تقسيم حضرموت وإعلان «باب المندب»
طريق حلب ــ الحسكة سالكة: نجاح أوّل لـ«مذكرة سوتشي»
لافرينتييف : التواصل بين أنقرة ودمشق صعب لكن موسكو ترغب بتحسين العلاقات
المسلحون في سوريا يحشدون راجمات صواريخ ومدرعات قرب حلب ويعدون استفزازات كيميائية بإدلب
الجعفري: النظام التركي ينافق ولا يلتزم بتفاهمات «أستانا» و«سوتشي»
محافظ الحسكة: رأس العين باتت «مدينة أشباح» وأردوغان سيخرج كما خرج أجداده
«أستانا 14»: الوقوف ضد الأجندات الانفصالية

خالد الخوجه رئيس “الائتلاف المعارض” السابق مشارك في حزب داوود أوغلو الجديد

أصبح الرئيس السابق ما يسمى بـ”الائتلاف السوري” المعارض خالد خوجه، عضو في حزب “المستقبل” التركي الذي أطلقه رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، بعدما ترك حزب “العدالة والتنمية”.

ونشر الموقع الإلكتروني للحزب الجديد اسم وصورة خوجه، بصفته أحد الأعضاء المؤسّسين (154 عضواً)، ولكن باسم جديد هو ألب تكين خوجا أوغلو، واصفاً إياه بأنه “دكتور جامعي ولد في دمشق في العام 1965”.

كما نشر خوجه أمس الأحد، صورة لعضويته من موقع حزب “المستقبل” على موقع “تويتر”، بعدما أضاف إلى اسم حسابه الرسمي، اسمه الجديد بالتركية.

ويحمل خوجه الجنسية التركية، التي منحت له بعد عمله سنوات طويلة في المؤسّسات الأكاديمية التركية، وقد يساعد حزب داود أوغلو الجديد على كسب أصوات عدد من السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية بدعم أو بتسهيل من “الائتلاف”.

وتظهر العلاقة واضحة بين المعارضة و تركيا سواء كان “الائتلاف المعارض” أو ما يسمى بـ”الحكومة السورية المؤقتة” التي عقدت مؤخراً اجتماعاً في مدينة عفرين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي وفي صدر الاجتماع يوجد العلم التركي وشعار “الدولة العثمانية”.