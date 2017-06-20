خاطر بـ50 هاتفاً للتأكد من صحة الإعلان

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رغم سياستها التسويقية القوية يبقى هناك من لا يصدق كل ما يقال في الإعلانات عن صفات ومميزات المنتجات المعروضة للبيع.
من هنا أجرى مواطن أوكراني تجربة غريبة من نوعها لاختبار قوة وصلابة جهاز الآيفون الجديد بعدما كانت الشركة قد أعلنت بأنه لا يُكسر أبداً.
وأظهر مقطع الفيديو وهو يضع ما يقرب من 50 جهاز آيفون على إطار سيارة أسود اللون، ويثبتها بالأشرطة اللاصقة، ثم ترك الإطار يتدحرج على الأعشاب، وفي نهاية التجربة وجد معظم الهواتف محطمة على عكس ما تزعم الشركة المصنعة.

وكالات

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