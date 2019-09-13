لافروف: ضرورة القضاء التام على بؤر الإرهاب في سورية وعودة المهجرين إلى وطنهم
استقالة داود أوغلو من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا
تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي
الثقافة الإسرائيلية القاتلة
واشنطن تدرج «حراس الدين» على قائمة الإرهاب
تواصل الاجتماعات التركية - الأميركية لترسيخ احتلال شمال سورية
الجيش يكبّد داعش خسائر كبيرة في البادية والفلتان الأمني يعم مناطق سيطرة «قسد»
مؤشرات على ترنح وقف إطلاق النار في إدلب … والجيش يرد على الخروقات
العراق يجدد دعوته لعودة سوريا للجامعة العربية
مرشحو الرئاسة التونسية تناولوا العلاقات مع سوريا وتجريم التطبيع
التجارة الداخلية: سنضرب بيد من حديد
مصادر حكومية تؤكد استمرار انخفاض الدولار
الذكاء الاصطناعي سيجعل حروبنا الأبدية تستمر إلى الأبد
قوات الاحتلال الأمريكية وميليشيا (قسد) تنفذان إنزالات جوية وعمليات خطف بريفي دير الزور والحسكة
السورية للتجارة: أسعارنا لم تزد ولا ليرة واحدة مع ارتفاع الدولار

خاتم زواج تحت اسم ” لا خيانة زوجية بعد اليوم ” !!

طرحت شركة أبل اختراعاً جديداً على الساحة التكنولوجية يـبدو أنه سيكون رائجاً في مجال الحيـاة الزوجية والعـلاقات العاطفية، والاختراع هذه المرة، ليس له علاقة بالأعمال المكتبية أو ألعاب الفيديو، وإنما هو خاتم زواج .. وليس أي خاتم ..


إنه خاتم يتيح للزوج أو الزوجة معرفة وتتبع الزوج الآخر في أي مكان يذهب إليه..


وأطلق البعض على هذا الخاتم اسم «لا خيانة زوجية بعد اليوم»..ويتيح الخاتم للمتزوجين تتبع ومعرفة مكان الشريك الآخر في أي وقت وأي مكان وذلك للحد من «الخيانة» و«الغيرة»، ويقول بعض علماء النفس إن هذا الاختراع قد يكون حلاً للبعض، بينما سيكون جحيماً للبعض الآخر!