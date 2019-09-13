خاتم زواج تحت اسم ” لا خيانة زوجية بعد اليوم ” !!

طرحت شركة أبل اختراعاً جديداً على الساحة التكنولوجية يـبدو أنه سيكون رائجاً في مجال الحيـاة الزوجية والعـلاقات العاطفية، والاختراع هذه المرة، ليس له علاقة بالأعمال المكتبية أو ألعاب الفيديو، وإنما هو خاتم زواج .. وليس أي خاتم ..



إنه خاتم يتيح للزوج أو الزوجة معرفة وتتبع الزوج الآخر في أي مكان يذهب إليه..



وأطلق البعض على هذا الخاتم اسم «لا خيانة زوجية بعد اليوم»..ويتيح الخاتم للمتزوجين تتبع ومعرفة مكان الشريك الآخر في أي وقت وأي مكان وذلك للحد من «الخيانة» و«الغيرة»، ويقول بعض علماء النفس إن هذا الاختراع قد يكون حلاً للبعض، بينما سيكون جحيماً للبعض الآخر!