حيلة في “واتساب” للبحث داخل الدردشات عبر صورة

كشف مختصون عن حيلة ذكية في “واتساب” تمكنك من العثور على رسالة باستخدام صورة، وفقا لموقع “intallaght” المختص.



ويحتوي تطبيق “واتساب”، ضمن خيارات كل دردشة على أداة بحث تسمح لك بالعثور على جزء من المحادثة بسرعة، سواء كان موضوعًا محددًا أو كلمة أو اسمًا أو عنوانًا أو أكثر، بكتابة الكلمة أو العبارة في عمليات البحث.



ويستطيع المستخدم العثور على رسالة محددة داخل تطبيق واتساب خلال دقيقة واحدة، وذلك باستخدام صورة قام بإرسالها وما زال يحتفظ بها في معرض “واتساب”، ويمكن ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية.



وتبدأ الخطوات بفتح تطبيق واتساب، ثم تحديد الدردشة التي يريد المستخدم البحث فيها، ثم الضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة لفتح إعدادات الدردشة، ثم النقر على خيار المزيد.



ويتم بعد ذلك تحديد خيار وسائط وروابط ومستندات، ثم التمرير للبحث عن الصورة أو الفيديو أو ملف GIF أو المستند الذي أرسل أثناء المحادثة.



وعند العثور على الصورة أو ملف الوسائط الذي يبحث المستخدم عنه، يقوم بالضغط عليه للعرض في وضع ملء الشاشة.



ثم يتم النقر على الثلاث نقاط الرأسية الخاصة بالصورة في وضع ملء الشاشة، ثم النقر على خيار “عرض في الدردشة Show in Chat”، الذي سيأخذ المستخدم تلقائيا إلى المكان المحدد للصورة داخل المحادثة.