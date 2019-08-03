حيل لتجنب الغيرة بين الأطفال

تعاني الكثير من الأمهات من وجود مشاعر غيرة بين أطفالها وهذا ما يسبب لها الكثير من المشكلات نتيجة وجود بعض المعاملات السيئة بين الطفلين.



لكم بعض النصائح التي تساعدكِ في التخلص من مشكلة مشاعر الغيرة بين الأطفال.



المساواة



عليكِ أن تعرفي أهمية المساوة بين الأطفال في المعاملة وفي الهداية وجمل الثناء، فالأطفال تشعر بالغيرة من بعضها عندما لا تحظى بما نال الآخرين من تقدير وثناء، لذلك قومي بالمساوة بين أطفالك حتى لا تنشب بينهم مشاعر الغيرة.



قربي بينهم



عليكِ دائمًا أن تقومي بالتقريب بين الأخوين كأن تجعلي الأكبر ينصح الأصغر بما عليه فعله أو بإخبار الأخ الأصغر بمدى حب وتقدير الأخ الأكبر له، ستستطيعين بالقيام بمثل هذه الحيل أن تقربي بين طفليك.



لا إهمال



لا تقومي بإهمال الأخ الأكبر في حالة الاهتمام بالأخ الأصغر لأن ذلك سيسبب في وجود مشاعر غيرة بين الطفلين.



لا عقاب



لا تقومي بمعاقبة أحد الطفلين إذا أظهر مشاعر الغيرة فذلك سيحول تلك المشاعر إلى كره، لكن قومي بنصح الأخين بأهمية تقربهما من بعضهما.



المشاركة



يمكنك أن تقومي باقتراح بعض الألعاب التي على الطفلين مشاركة بعضهما لممارستهما وستكوني بذلك تمكنت من تقريب الطفلين لبعضهما.