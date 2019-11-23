حياتنا في مهب الدولار

تمت دراسة زيادة الرواتب والأجور منذ أن كان الدولار ب500 ليرة وكان يفترض أن تكون قيمتها الشرائية أكبر لولا ارتفاع الدولار الذي أكل هذه الزيادة.. لكن وعلى الرغم من ضعف هذه الزيادة فإنها تكلف الدولة أكثر من طاقتها وبالتالي وجب الشكر ولكن من دون مبالغة المنافقين الذين سيملأوون الفضاء تغنيا بالمكرمة.. مع تذكيرنا الدائم بأن رفع قيمة الليرة أجدى من رفع الرواتب، والدولة قادرة فيما لو أرادت.. وعلى أي حال فنحن الآن أمام معضلة الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 البالغة 4000 مليار ليرة، حيث فقدت مخصصات المحافظات والوزارات ربع قيمتها بعد ارتفاع الدولار، وسيوافق مجلس الشعب يوم الأحد كالعادة على تقرير لجنة الموازنة والحسابات التي وافقت على مشروع قانون الموازنة العامة المقدم من الحكومة قبل شهرين، وسنطلب مراجعة وتعديل الأرقام وسيتجاهلون الأمر كما أتوقع، فتجهزوا لموازنة متقشفة وريجيم وطني قاسي..

نبيل صالح