حياة 14 مريضاً في حلب مهددة.. المشفى ليس لدينا علاج

ينتظر 14 مريضاً من مرضى الكلية في مشفى “حلب” الجامعي مصيرهم المجهول بعد أن أعلن المشفى عن عدم قدرته على تأمين الأدوية اللازمة لعلاجهم مطالباً ذويهم بالخروج وشرائها من الصيدليات.



المرضى الذين تصل كلفة علاج الواحد منهم أسبوعياً إلى 15600 ليرة سورية أغلبهم من ذوي الدخل المحدود الذين لاقدرة لهم علبى تحمل نفقات العلاج في المشافي الخاصة وتأمين ثمن الدواء اللازم لعلاجهم يتساءلون كيف لهم أن يشتروا الأدوية التي طلبها منهم الأطباء وهي غالونات الحمض الخاص بغسيل الكلية للمرضى والتي يبلغ سعر الواحدة منها 4 آلاف ليرة سورية إضافة لفقدان أكياس بيكربونات والتي يصل سعر الواحد منها إلى 1200 ليرة سورية.



معاناة المرضى بدات منذ أسبوعين تقريباً وفقاً لما نقلته شبكة أخبار حي الزهراء في “حلب” عندما أعلن مشفى “حلب” الجامعي عدم توفر بعض أنواع الأدوية الهامة والسيرومات اللازمة لعلاج المرضى المقيمين فيه، حيث طالب أطباء المشفى المرضى بشرائها من خارج المشفى.