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حول المشد الطبي اداة لنقل المخدرات من مضايا الى المزة

بناء على معلومات واردة الى فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق عن قيام شخصين بترويج وتجارة مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون على متن دراجة نارية يستخدمها المذكوران بنقل المواد المخدرة من مضايا بريف دمشق إلى مدينة دمشق

 

بالمتابعة والمراقبة ونصب الكمين اللازم تمكن فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق من إلقاء القبض على المدعو ( ع - ج ) مواليد 1993 و ( م - ح ) وبحوزتهما / كيلو وعشر غرامات من الحشيش المخدر / وكمية من حبوب الكبتاغون والزولام المخدرتين في منطقة المزة بدمشق حيث كان أحدهم يقوم بإخفاء كمية المخدرات بواسطة مشد طبي ملفوف على خاصرته
تم. مصادرة الدراجة النارية والمخدرات وسيتم تقديم المقبوض عليهم الى القضاء


وزارة الداخلية