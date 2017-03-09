حول الأمن في لاذقية الصبر والصمود

حصل اليوم جدل في مجلس الشعب بين النائب عاطف الزيبق والرئيسة هدية عباس حول عدم اكتمال نصاب الجلسة إذ بلغ عدد الحضور 111 نائبا فقط، حيث أن أغلب نواب المحافظات البعيدة وبسبب الوضع الأمني يسافرون باكرا يوم الخميس وبعضهم يوقع ولا يحضر... وقد أصرت الرئيسة على شرعية الجلسة، ولانريد إدخالكم في الجدل القانوني لنظام المجلس.. المهم أن الجلسة التأمت بحضور اللواء محمد الشعار وزير الداخلية، وقد لاحظت أن حضور الرجل كان أقل مما عهدناه سابقا، خصوصا في معرض أجوبته على السادة النواب، فقد تكررت أسئلتنا وأجوبته حول مجمل الوضع الأمني حتى ليمكننا القول على غرار امرؤ القيس : هل غادر النواب من متردم ، أم هل عرفت الأمن بعد توهم.. والواقع أن السيد الوزير، على غير عادته، ابتعد في أجوبته عن بعض الأسئلة، مما يدل أن هناك ماكان يشغله عن الإنتباه الكامل لما طرح، ونأمل خيراً، لأن قلق وزير الداخلية قد يشعرنا بمزيد من الخوف الذي يلف حياتنا.. وأورد فيمايلي مداخلتي:



السيدة رئيسة المجلس، السادة النواب، السادة الوزراء:



الوضع الأمني في محافظة اللاذقية في أسوأ حالاته، حتى باتت تجارة الأقفال رائجة أكثر من غيرها لأن الأهالي ليسوا آمنين على بيوتهم وأرزاقهم، كما أن حركة السيارات تتوقف على طرقات قرى اللاذقية بعد الثامنة مساء بسبب انتشار عصابات التشليح.. الرجال في الحرب وعائلاتهم برعاية الشرطة، غير أن حضور الشرطة ضعيف، وأحياناً يكون سلبياً مع الناس، كما أن عمل الشرطة الجيد غالباً ما يتم هدره في المحاكم حيث يتم إطلاق سراح المجرمين مقابل رشاوى، بمعنى أن بعض رجال العدل يشاركونهم في غنائمهم.. إن قطاع العدالة مريض في اللاذقية ويقع جزءٌ من علاج المرض على عاتق وزارة الداخلية والباقي على وزارة العدل.. أمام ذلك نتساءل: ما هي خطة وزارة الداخلية لتحسين الوضع الأمني في اللاذقية، إذا وجدت ؟



وقد رأى السيد الوزير ـ الذي سبق وأثنيت على شجاعته وتأملت أن تكون حكمته بموازاة شجاعته ـ أننا لم نحدد المشكلة، وأن حديثنا كان في العموميات، وأضاف بالقول: طورنا أساليب مكافحة الجريمة.. وأردف بأنه سيزودنا بالأرقام عن عدد الجرائم التي تم ضبطها في المحافظة ..



أخيراً آمل ألا يفهم من كلامى للسيد الوزير على أنه إدانة لقيادات الشرطة في المحافظة، فأغلبهم رجال أكفاء، غير أن صلاحياتهم ملجومة في ظل حكم العائلات وأمراء الحرب والمحسوبيات التي تعلو على القانون في لاذقية الصبر والصمود ..وغدا أكمل حول جلسة الأمس بحضور السيد وزير التربية..

نبيل صالح