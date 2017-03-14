حوامات الجيش تلقي دفعة جديدة من الأدوية والسلات الغذائية للمدنيين المحاصرين في الأحياء الشرقية لدير الزور

أرسلت محافظة دير الزور اليوم أدوية وسلات غذائية للعائلات المحاصرة في أحياء هرابش والصناعة والجفرة الواقعة في القسم الشرقي من المدينة التي يحاصرها تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.



وذكر محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره أن المحافظة “أرسلت 450 سلة غذائية ضمت مواد أساسية وأغذية معلبة إضافة إلى كمية من الأدوية المتنوعة لصالح النقطة الطبية الوحيدة في حي هرابش التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين في الأحياء الثلاثة حيث تم اسقاطها عبر احدى حوامات الجيش العربي السوري”.



وبين سمره أن “المحافظة تقوم بشكل شبه يومي بارسال نحو 1500 ربطة خبز ومواد غذائية متنوعة للقاطنين في هذه الأحياء ويتم توزيعها مجانا على المواطنين”.



ويقطن في أحياء هرابش والصناعة والجفرة نحو 1300 عائلة وتتعرض لحصار خانق منذ أكثر من شهرين بعد قطع إرهابيي “داعش” الطريق الواصل بينها وبين باقي أحياء المدينة.

سانا

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