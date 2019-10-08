حوالي 26 مليار ل.س مبيعات المؤسسة السورية للتجارة

بلغت مبيعات المؤسسة السورية للتجارة حوالي 26 مليار ل.س من بداية العام لغاية 30/9/ 2019 دون أن تتأثرأسعارها بتغيرات سعر الصرف حيث أمنت من خلال صالاتها جميع المواد التي تلبي احتياجات المواطنين من منتجين ومستوردين مباشرا.



كما وقامت المؤسسة بافتتاح عدد من الصالات لبيع اللحوم بكافة أنواعها في دمشق وطرطوس وحمص واللاذقية وحماة وحلب حيث بلغت عدد الصالات التخصصية لبيع اللحوم /50/ صالة وتم حاليا افتتاح /56/ صالة ومنفذ بيع في جميع المحافظات إضافة إلى افتتاح ثلاث صالات للأسماك الطازجة في دمشق حيث بلغت مبيعات هذه الصالات من اللحوم والأسماك /1.178/ مليار ل.س .



واستطاعت المؤسسة استرداد /12/ صالة وتأهيلها ، حيث قامت بتجهيز وافتتاح /41/ صالة ومنفذ بيع في المحافظات إضاف لتأهيل المسالخ وافتتاح مسالخ جديدة ، بينما بلغ عدد وحدات التبريد التابعة لها /29/ وحدة موزعة على أعلب المحافظات كما يتم حاليا تجهيز وحدة تبريد الغوطة.



ويشار إلى أن المؤسسة أعلنت للمرة الثانية عن مناقصة لترميم مسلخ جوبر بدمشق وعن مناقصة لتوريد /100،000/ طن سكر وعن حاجة المؤسسة لشراء مبخرات أمونيا لزوم وحدات التبريد في حماة وحمص وريف دمشق ، ومناقصة أخرى أعلن عنها للمرة الأولى لشراء قطع تبديل للضواغط لزوم وحدات التبريد والاعلان عن طلب عروض لحاجة المؤسسة لشراء سيارات شاحنة وبيك أب .