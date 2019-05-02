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حميميم: المسلحون حاولوا مهاجمة القوات الروسية والسورية في اللاذقية

قال مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن المسلحين منذ بداية شهر أبريل، حاولوا استهداف قاعدة حميميم الروسية الجوية ومواقع للقوات السورية في اللاذقية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.


وأوضح رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء فيكتور كوبتشيشين، أن المسلحين حاولوا 12 مرة تنفيذ هذه الهجمات، لكن تم صدها جميعا بنجاح.


وأضاف كوبتشيشين: "من جانب الجماعات المسلحة غير القانونية الموجودة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تستمر محاولات مهاجمة قاعدة حميميم الجوية، فضلا عن مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة اللاذقية باستخدام راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة".


ووفقا له، فإن 8 هجمات من أصل 12 هجوما باستخدام الطائرات من دون طيار، "وجميعها صدت، ولا يوجد أي ضرر لمنشآت القاعدة. وتم تدمير 12 طائرة مسيرة".


وأشار إلى أن منطقة إطلاق هذه الطائرات تم تحديدها، موضحا أن استهداف قاعدة حميميم نفذ من منطقة قلعة المضيق والباب.

 


المصدر: تاس