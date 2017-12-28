حمود: نرحب بعودة الخطوط الجوية العراقية إلى المطارات السورية
بلغت قيمة أعمال النقل التي قامت بها الشركة السورية العراقية للنقل البري خلال العام الحالي ما يقارب 800 مليون ليرة منها نحو 120 مليون ليرة كأرباح.
وناقشت الجمعية العمومية في اجتماع ترأسه وزير النقل علي حمود بحضور الوكيل الإداري لوزير النقل العراقي أحمد كريم عبد أيوب مجمل التقارير المقدمة لاجتماعها الذي يعقد سنوياً.
ودعا حمود إلى مناقشة واقع عمل الشركة والنتائج المحققة حتى تاريخه وانتقالها من حالة الخسارة إلى الربح والنقلة النوعية التي تمت فيها عبر تشغيل أكبر عدد من الشاحنات، مبدياً ترحيبه بعودة الخطوط الجوية العراقية إلى المطارات السورية.
وأشار حمود إلى أهمية فتح الطرق البرية والمنافذ الحدودية وتسيير حركة الشاحنات بين البلدين وخاصة أن الموسم الحالي من الحمضيات وفير جداً وهو مطلوب ومرغوب في السوق العراقية.
إرسال تعليق جديد