حمود: نرحب بعودة الخطوط الجوية العراقية إلى المطارات السورية

بلغت قيمة أعمال النقل التي قامت بها الشركة السورية العراقية للنقل البري خلال العام الحالي ما يقارب 800 مليون ليرة منها نحو 120 مليون ليرة كأرباح.

ودعا حمود إلى مناقشة واقع عمل الشركة والنتائج المحققة حتى تاريخه وانتقالها من حالة الخسارة إلى الربح والنقلة النوعية التي تمت فيها عبر تشغيل أكبر عدد من الشاحنات، مبدياً ترحيبه بعودة الخطوط الجوية العراقية إلى المطارات السورية.