حملة وطنية شاملة لفحص عيون الطلاب السوريين في المدارس

أكدت وزارة التربية في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه نظرا لتكرر ملاحظة أمراض عينية متقدمة عند الأطفال في سن المراهقة ستباشر بحملة فحص عيون وطنية بالتعاون مع وزارة الصحة.



وأشارت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية هتون الطواشي إلى أن الحملة ستستهدف الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى من الصف الأول وحتى الصف الرابع، بدءاً من 12/1/2020 وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.



وأضافت طواشي أنه سيتم إجراء مسح للقدرة البصرية لديهم من قبل فرق مشتركة من الوزارتين، بهدف الكشف المبكر عن عيوب الرؤية، والتي من الممكن أن تظهر في هذه الأعمار، وتؤدي إلى إعاقات بصرية دائمة في حال إهمالها، وعدم تقديم العلاج المناسب لها مثل أسواء الانكسار، والغطش، وبعض الأمراض العينية الخلقية الأخرى.



وأوضحت الطواشي أنه سيتم في مرحلة لاحقة، تأمين تحويل الحالات المشتبهة للعيادات العينية في المشافي والمستوصفات العامة، لتشخيصها بدقة، وتقديم العلاج المناسب لها، بالإضافة إلى الدراسة الإحصائية، والتي ستحدد نسب انتشار عيوب الرؤية في المحافظات السورية، وأهم الإجراءات الواجب اتخاذها للحد منها.