حملة نظافة في شوارع مدينة حماة استعدادا لعيد الأضحى

نفذ مجلس مدينة حماة اليوم حملة نظافة شملت عددا من شوارع المدينة والجزر الوسطية لتحسين المظهر الجمالي والحضاري لها مع حلول عيد الأضحى المبارك.



وبين رئيس مجلس المدينة عدنان الطيار أن الحملة التي تتزامن مع حلول العيد تتركز في الشوارع والجزر الطرقية التي لوحظ انتشار القمامة وبقايا الأعشاب اليابسة والتربة فيها بغية تنظيفها وإعادة الألق إليها.



وعلى صعيد آخر دعا الطيار بمناسبة حلول العيد أهالي وسكان المدينة إلى الالتزام بذبح الأضاحي ضمن المسلخ البلدي مشيرا إلى الآثار السلبية للذبح في الطرقات والأرصفة و منها تعريض الذبيحة للإصابات الجرثومية وما قد يسبب ذلك من تداعيات ومخاطر على صحة الأهالي وتلويث البيئة والإساءة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.