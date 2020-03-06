حملة مداهمة واعتقالات تشنها قسد في ريف دير الزور..بمساندة قوات الاحتلال الأمريكي..

استمراراً للانتهاكات التي تمارسها “قوات سوريا الديمقراطية” بحق المدنيين في محافظة دير الزور ، داهمت “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي منازل المدنيين في ريف دير الزور واعتقلت العديد من المدنيين بينهم طفل.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن قوة مشتركة من قوات الاحتلال الأمريكي و”قسد” داهمت أمس الخميس منطقة الحراقات الواقعة على أطراف قرية الطكيحي في ريف البصيرة شرقي دير الزور، واعتقلت مدني وشقيقه البالغ من العمر 10 سنوات دون معرفة التهمة الموجهة لهم، في حين قضى شقيقهم الثالث بعد ما اختبأ في برميل نفط خوفاً من الاعتقال.



كما داهمت “قسد” فجر أمس الخميس منزل مدني ببلدة غرانيج في ريف دير الزور الشرقي واعتقلته.



يشار إلى أن “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة شرقي الفرات تعمد إلى شن حملات مداهمات لمنازل المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، إضافة إلى عمليات الإنزال في بعض القرى بواسطة الطيران الأمريكي، حيث ترتكب في بعض الأحيان مجازر بحق المدنيين بقتل عوائل بأكمله