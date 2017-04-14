حملة للسورية للتجارة لبيع المواد الأساسية بالسيارات المتنقلة للحد من ارتفاع الأسعار

عبر سيارات متنقلة تجوب في معظم مناطق محافظة ريف دمشق، أطلق أمس فرع المؤسسة السورية للتجارة حملة للمساهمة بالتخفيف على المواطنين، ومساعدتهم بالحصول على احتياجاتهم الأساسية،



من الخضار والفواكه والغاز والسلع الغذائية بجميع أشكالها، خاصة أن المحافظة تستوعب عدداً كبيراً من المواطنين المهجرين بفعل الأعمال التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة.‏



وفي هذا الإطار بين مدير فرع المؤسسة في محافظة ريف دمشق أحمد حناوي أن تسيير مجموعة من السيارات التي تبيع المواد الأساسية وبالأسعار الرسمية، تعد خطوة تأتي ضمن سياسة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع حد لاحتكار بعض التجار لتلك المواد، بغية رفع أسعارها، إضافة إلى أن هذه الحملة تأتي من أجل ضبط الأسواق وتوفير السلع الرئيسية في جميع مناطق المحافظة.‏



ولفت حناوي إلى أن هناك توجيهات من محافظة ريف دمشق لتوزيع المواد في مدن وبلدات وقرى المحافظة التي تكتظ بعدد السكان، والذين هم بحاجة الى أنواع معينة من السلع الغذائية التي تباع بالأسواق بأسعار مرتفعة.‏



كما نوه مدير فرع المؤسسة بأنه بناء على خطة المؤسسة في عملية التوزيع بواسطة السيارات المتنقلة، بدأت حملة الفرع من بلدة صحنايا أمام كنيسة مار الياس، إذ تم إرسال عدد من السيارات المحملة بالغاز والتفاح والسكر، إضافة إلى سيارة محملة بالمواد الغذائية، وأخرى محملة بالخبز وبأسعار رسمية، مؤكداً أنه سيتم تعميم الحملة على معظم مناطق المحافظة، خاصة بعدما شهدته من إقبال واستحسان كبيرين من المواطنين.‏

لينا شلهوب

المصدر: الثورة