حملة لإزالة التعديات عن شبكات مياه الشرب في اللاذقية

تستمر مؤسسة مياه اللاذقية بحملتها لإزالة التعديات عن شبكات مياه الشرب حيث بلغ عدد المخالفات الاجمالي التي تم ازالتها وضبطها من قبل الضابطة المائية المركزية والضابطات المائية الفرعية وشعب القطع والوصل في مؤسسة مياه اللاذقية خلال الأسبوع الحالي من ( 2 ) آب حتى( 8 )آب اجمالي المخالفات بكل أنواعها (832) مخالفةوهي كما يلي:



تنظيم (80) ضبط مخالفة استجرار



تنظيم ( 20) مخالفة غرامةمخالفة نظام الاستثمار



مصادرة ( 104 ) مضخة



عدادات مسحوبة (20) عداد



إزالة (608) وصلة مخالفة



وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين أصولاً



وتأتي حملة مؤسسة مياه اللاذقية لازالة التعديات عن شبكات مياه الشرب تنفيذاً بهدف قمع وإزالةالتعديات على الشبكة وعلى خطوط الجر وهي من ضمن الإجراءات التي تقوم بها مؤسسة المياه اللاذقية بإشراف ومتابعة من قبل المهندس منذر دويبة مدير عام مؤسسة مياه اللاذقية لتحسين الواقع المائي في محافظة اللاذقية..