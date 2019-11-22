الخارجية السورية تدعو الرأي العام العالمي للتحرك ضد ممارسات تركيا في سورية
تفاصيل المرسوم التشريعي الخاص بزيادة الرواتب
سخونة على جبهة تل تمر: مفاوضات بالنار بين تركيا و«قسد»
لافروف: انسحاب المسلحين الأكراد انتهى عملياً من الشمال السوري
الأزمة اللبنانية وسعر صرف الليرة السورية
الجيش يخوض معارك عنيفة على محور «المشيرفة» بريف ادلب.. ويدمي «أجناد القوقاز»
عودة مئات المهجرين بفعل الإرهاب إلى ريف دير الزور الشرقي
هجوم عنيف للاحتلال التركي على شمال الرقة.. وآخر معاكس لـ«قسد» لاستعادة صوامع «شركراك»
دوريّات روسيّة ــ سوريّة في محيط تل تمر
تعزيزات ضخمة إلى ريف حماة الغربي لإطلاق معركة واسعة تجاه ريف إدلب
الدفاعات الجوية تعترض صواريخ معادية استهدفت محيط مدينة دمشق وتدّمر معظمها
كلُّ روايات الحرب السورية حتى الآن، لم تكن صحيحة
تواصل المعارك حول تلّ تمر: ضغوط تركية لتحسين الاتفاق؟
الجيش يستعيد السيطرة على محطة «تشرين»
«الباب» تنتفض ضد الاحتلال التركي

حملة "ضع كتابك بين يديك.. يأتي العالم إليك": لتشجيع الأطفال على القراءة

حملة "ضع كتابك بين يديك.. يأتي العالم إليك": لتشجيع الأطفال على القراءة

من محافظات حمص وطرطوس وحماه أطلقت وزارة التربية حملة التشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة تحت شعار "ضع كتابك بين يديك.. يأتي العالم إليك".


وتضمنت الحملة فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية، وتوزيع هدايا من قصص ومجلات على أطفال وتلاميذ رياض الأطفال والمدارس في تلك المحافظات بهدف تشجيعهم على حب لغتهم العربية والقراءة والإصغاء والإبداع والاكتشاف.

تستمر الفعالية مدة أسبوع في المحافظات المذكورة، ليتم الاحتفال في ريف دمشق يومي 24- 25/11/ 2019 وفي دمشق يوم 26/11/ 2019.

 


وزارة التربية