حملة "ضع كتابك بين يديك.. يأتي العالم إليك": لتشجيع الأطفال على القراءة

من محافظات حمص وطرطوس وحماه أطلقت وزارة التربية حملة التشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة تحت شعار "ضع كتابك بين يديك.. يأتي العالم إليك".



وتضمنت الحملة فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية، وتوزيع هدايا من قصص ومجلات على أطفال وتلاميذ رياض الأطفال والمدارس في تلك المحافظات بهدف تشجيعهم على حب لغتهم العربية والقراءة والإصغاء والإبداع والاكتشاف.



تستمر الفعالية مدة أسبوع في المحافظات المذكورة، ليتم الاحتفال في ريف دمشق يومي 24- 25/11/ 2019 وفي دمشق يوم 26/11/ 2019.



وزارة التربية