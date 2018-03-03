حملة حكومية – أهلية لتحسين واقع النظافة في مدينة صحنايا

وبين رئيس المجلس البلدي في صحنايا نزار جمول في تصريح صحفي أن الحملة تنفذ بالتنسيق مع شعبة الغوطة الغربية لحزب البعث العربي الاشتراكي وفرقتي صحنايا وجمعية النور الخيرية وبعض الجهات المهتمة لتحسين مستوى النظافة في جميع احياء صحنايا والحفاظ على البيئة لافتا إلى أن محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم كلف رؤساء المجالس المحلية إيلاء موضوع النظافة الاهتمام اللازم والتوسع في حملاتها وتشجيعها.