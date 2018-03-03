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النشرة الميدانية لمساء اليوم الجمعة

حملة حكومية – أهلية لتحسين واقع النظافة في مدينة صحنايا

 

أطلق المجلس البلدي في صحنايا حملة بمشاركة الأهالي ومختلف الفعاليات في البلدة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.

وبين رئيس المجلس البلدي في صحنايا نزار جمول في تصريح صحفي أن الحملة تنفذ بالتنسيق مع شعبة الغوطة الغربية لحزب البعث العربي الاشتراكي وفرقتي صحنايا وجمعية النور الخيرية وبعض الجهات المهتمة لتحسين مستوى النظافة في جميع احياء صحنايا والحفاظ على البيئة لافتا إلى أن محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم كلف رؤساء المجالس المحلية إيلاء موضوع النظافة الاهتمام اللازم والتوسع في حملاتها وتشجيعها.

ودعا جمول الأهالي والسكان والوافدين للبلدة الى العمل على تعزيز واقع النظافة بالتشارك مع أصحاب المحال التجارية والمنشآت لإزالة القمامة من أمامها وعدم تركها حتى تتراكم بالتعاون مع البلدية .

وأشار جمول الى الصعوبات الكبيرة في عملية رفع مستوى النظافة جراء زيادة عدد سكان البلدة بفعل الإرهاب منوها بجهود المحافظة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة وجميع الجهات الداعمة للمجالس المحلية في مساعدتها.

وشهدت اغلب مدن وبلدات محافظة ريف دمشق خلال الفترة الماضية حملات مشابهة لتحسين مستوى النظافة مثل ضاحية قدسيا والقطيفة ومضايا والنبك وغيرها.

المصدر: سفيرة اسماعيل

 

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