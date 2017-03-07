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حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال الأحد القادم تستهدف نحو 8ر2 مليون طفل دون الخامسة

تطلق وزارة الصحة الأحد القادم حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال وتستهدف على مدى أسبوع جميع الأطفال دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

وقال وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إن “الوزارة اتخذت كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الحملة والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين” عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة ومراكز الإقامة المؤقتة.

وكشف الوزير يازجي عن توزيع نحو 820ر2 مليون جرعة لقاح إضافة لاستنفار 8581 عاملا صحيا في المراكز الصحية و1140 متطوعا ذا مهارة وخبرة فنية و2315 فريقا جوالا فضلا عن 844 سيارة لصالح الحملة.

وبين وزير الصحة أن هدف الحملة الوصول الى نحو 2 مليون و750 ألف طفل في جميع المناطق داعيا الأهالي لاصطحاب أطفالهم لإعطائهم اللقاح بغض النظر عن الجرعات السابقة.

وأكد وزير الصحة أن “اللقاح المستخدم فعال وآمن وموصى به من منظمة الصحة العالمية ويخضع لشروط مراقبة جودة صارمة وليس له تأثيرات جانبية” مبينا أن الأمراض الشائعة كالرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط أو إعطاء الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهاب لا تشكل مانعاً لتلقيح الأطفال.

والحملة هي الحادية والعشرون ضمن سلسلة أطلقتها الوزارة عام 2013 بعد ظهور حالات شلل أطفال في سورية للمرة الأولى منذ عام 1995 وقد تمكنت عبر هذه الحملات من قطع سراية فيروس الشلل مجددا حيث لم يبلغ عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014.

سانا

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