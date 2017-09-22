حملة تطوعية لتنظيف وإعادة تأهيل مدارس الحسكة

نظمت محافظة الحسكة اليوم حملة تطوعية لتنظيف وتأهيل عدد من المدارس في مركز مدينة الحسكة.

وشملت فعاليات الحملة تنظيف الغرف الصفية والقاعات والغرف الإدارية وباحات المدارس ونقل وترحيل القمامة والنفايات وتأهيل المقاعد المدرسية وأعمالاً أخرى.

وأشار محافظ الحسكة جايز الموسى إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان جاهزية المدارس من كل الجوانب لاستقبال الطلاب والتلاميذ وتحقيق حسن سير العملية التعليمية معرباً عن حرص المحافظة على تأمين كل الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للمدارس.

بدورها بينت مديرة التربية إلهام صورخان أنه يتم العمل على استيعاب جميع الطلاب والتلاميذ من أبناء محافظة الحسكة والوافدين إليها من المحافظات الأخرى وتوزيع المدرسين والمعلمين للدوام في فترتين صباحية ومسائية ومتابعة تأهيل القاعات الصفية والباحات والتأكد من جاهزية المرافق العامة والصحية ضمن المدارس.

شاركت في فعاليات الحملة التطوعية الكوادر الإدارية والتدريسية العاملة في مدارس مدينة الحسكة.

المصدر: سانا