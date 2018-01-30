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حملة اعتقالات في صفوف معارضين لنظام أردوغان على عفرين

 

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم ثمانية مسؤولين من اتحاد أطباء تركيا واصدرت مذكرات اعتقال بحق ثلاثة اخرين على خلفية معارضة الاتحاد العدوان التركي على منطقة عفرين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية التابعة لنظام رجب أردوغان أنه وبناء على مذكرات توقيف ضد 11 عضوا في المجلس المركزي للاتحاد نفذت عناصر الشرطة حملة مداهمة لمنازلهم في عدد من المحافظات واعتقلت ثمانية منهم بينهم رئيس الاتحاد راشد توكل.

وكانت النيابة العامة التابعة للنظام التركي أعلنت أمس فتح تحقيق ضد اتحاد الأطباء وذلك على خلفية نشره بيانا يوم الأربعاء الماضي ينتقد بشكل ضمني التدخل التركي في سورية.

وهاجم أردوغان بشدة بيان الأطباء مطالبا بفتح تحقيق يستهدف أعضاء اللجنة المركزية لاتحاد الأطباء.

كما تهجم أردوغان أيضا على 170 شخصية بينهم وزراء سابقون وممثلون بعثوا رسالة إلى نواب البرلمان وضمنهم نواب لحزب العدالة والتنمية الاخواني الحاكم يطالبون فيها بإنهاء “التدخل العسكري التركي في سورية”.

 

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