حملة اعتقالات في صفوف معارضين لنظام أردوغان على عفرين

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم ثمانية مسؤولين من اتحاد أطباء تركيا واصدرت مذكرات اعتقال بحق ثلاثة اخرين على خلفية معارضة الاتحاد العدوان التركي على منطقة عفرين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية التابعة لنظام رجب أردوغان أنه وبناء على مذكرات توقيف ضد 11 عضوا في المجلس المركزي للاتحاد نفذت عناصر الشرطة حملة مداهمة لمنازلهم في عدد من المحافظات واعتقلت ثمانية منهم بينهم رئيس الاتحاد راشد توكل.