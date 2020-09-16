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حملة اعتقالات جديدة تشنها “قسد” بحق عدد من الشبان في ريف الرقة

اعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من الشبان في ريف الرقة أثناء محاولتهم العبور إلى تل أبيض التي تحتلها تركيا في ريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر محلية أن عشرة شبان اعتقلتهم “قسد”، كانوا يحاولون الدخول إلى مدينة تل أبيض المحتلة شمال الرقة.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر “قسد” اقتادوا المعتقلين إلى سجن بلدة عين عيسى شمال الرقة، لافتة إلى أن السجن يضم أكثر من ١٠٠ معتقل من أبناء محافظة الرقة، كانوا قد اعتقلوا خلال فترات سابقة، أثناء محاولتهم الوصول إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة “قسد”.

وفي سياق الحديث عن الانتهاكات التي تمارسها “قسد” بدعم أمريكي بحق المدنيين قضى سائق سيارة مدنية قبل يومين برصاص عناصر “قسد” على الطريق الدولي حلب- الحسكة المعروفة بـ”M4″، بعد نقله مجموعة من المدنيين إلى المناطق التي تحتلها تركيا في شمال الرقة.


يشار إلى أن كل من الاحتلال التركي، و”قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي، يعمدون باستمرار إلى انتهاك حقوق المدنيين وقصف مناطقهم.