حمص 5 ساعات فصل وواحدة وصل …. انقطاعات خارج التقنين في أحياء بدمشق وريفها

شهد عدد من أحياء العاصمة دمشق خلال اليومين الماضيين انقطاعات متزايدة للكهرباء وخصوصاً في منطقة التضامن بدمشق التي تجاوزت مدة الانقطاع فيها نحو 12 ساعة متواصلة، إضافة إلى وجود مناطق عدة تعاني زيادة عدد ساعات التقنين عن المواعيد المحددة.



ونفت مصادر رسميةإجراء أي تعديل على ساعات التقنين الكهربائي المحددة بمختلف المحافظات، مبينة أن الوضع كما هو عليه وأن أي سبب في زيادة الساعات يعود إلى الحمولات الزائدة الأمر الذي يؤدي إلى فصل القواطع وخاصة أن المواطنين يعتمدون على الكهرباء في عملية التدفئة.



وفي حمص اشتكى العشرات من المواطنين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ومن طول مدة ساعات التقنين.



وأكد المدير العام لشركة كهرباء حمص مصلح الحسن أن نظام التقنين المطبق حالياً في حمص ساعة وصل و5 فصل وهو غير ثابت نتيجة للحمولات الإضافية على الشبكة الكهربائية التي تتسبب بحدوث أعطال طارئة بشكل متكرر.