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حمص: ضبط منشأة مخالفة لصناعة الأجبان والألبان

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص منشأة مخالفة لصناعة الأجبان والألبان في قرية المزينة يستخدم صاحبها الحليب المجفف والنشاء وكربونات الصوديوم غير المسموح باستخدامهم في صناعة الأجبان والألبان.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف إلى أنه تم على الفور تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق صاحب المنشأة وسحب ثلاث عينات من المنتجات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وبين اليوسف أنه تمت مصادرة كامل الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولا مشيرا إلى أن الرقابة مستمرة لضبط أي مخالفة إن وجدت.