حمص توسيع مقبرة تل النصر العامة يزاحم الأحياء عَلى لقمة عيشهم

أما المقابر الموجودة حالياً في المدينة فهي تل النصر والفردوس، وتتبع الأولى لمجلس المدينة وهي الأكبر مساحة، وأقيمت في أرض زراعية من حي دير بعلبة كي تعوض عن كثير من المقابر القديمة التي أغلقت منذ سنين مثل الشيخ سليم خلف والكتيب (التي لايسمح بالدفن فيها إلا بموجب استثناءات، لكونها ذات مكانة دينية خاصة، وتعد من معالم السياحة الدينية في حمص) وباب السباع وباب الدريب، ويتم التوسع حالياً في مقبرة تل النصر العامة بسبب امتلائها، علماً أن هذا التوسع يلقى معارضة شديدة من أهالي دير بعلبة الذين ضيع الاستملاك ألف دونم من أخصب الأراضي الزراعية وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي بغرض إقامة سوق للماشية، ثم تغير غرض الاستملاك إلى مقبرة عامة، ويطالبون حالياً بوقف التوسع الحاصل وإيجاد أراضي أملاك دولة (علماً أنها متوافرة وغير بعيدة عن مدينة حمص ولا تصلح للزراعة).