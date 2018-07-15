حمص تفتتح أول مشاريع الطاقة البديلة لها بطاقة تصل لنحو 50 ألف كيلو واط ساعي سنوياً

افتتحت مدينة حمص أولى مشاريع الطاقة البديلة لها بعد سنوات الحرب، من خلال ربط دائرة حفظ الطاقة في شركة كهرباء حمص أول مشروع استثماري كهرضوئي لتوليد الكهرباء مع الشبكة العامة بالمدينة الصناعية بحسياء بحمص، بعد أن تم تركيب كل التجهيزات اللازمة لعملية الربط وإجراء كل الإختبارات اللازمة على المشروع لضمان حماية الشبكة وحماية المشروع عند حدوث أي عطل أو خلل.

وبلغت استطاعة المشروع 30 كيلو واط ساعي، ومن المتوقع أن ينتج المشروع يومياً نحو 160 كيلو واط ساعي وتبعا لذلك سنوياً حوالي 50 ألف كيلو واط ساعي، إلى جانب أن الرخصة الممنوحة للمستثمر هي 25 عاماً ويمكنه أن يستعيد الكلفة التأسيسية للمشروع بعد خمسة أعوام وما تبقى من أعوام يعتبر بمثابة ربح صاف، حيث سيساعد المشروع على تخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية، وإطالة مدة نفاذ احتياطي الوقود الأحفوري المتاح لأطول فترة ممكنة، ما يساهم بدعم التطور الإقتصادي والاجتماعي. بدوره أكد مدير دائرة حفظ الطاقة في شركة كهرباء حمص المهندس جوهر شحود على أهمية إنتشار مشاريع الطاقات المتجددة وخاصة الشمسية، نظراً لأهميتها الإقتصادية للمستثمر والدولة، كما يمكن أن تقوم وزارة الكهرباء بالاستثمار في هذا المجال لتأمين التغذية الكهربائية المنزلية أو تغطية أحمال أحياء معينة، ولا سيما أن الطاقة الشمسية متوفرة بشكل مجاني، موضحاً أن هذا المشروع تم لتشجيع الإستثمار في الطاقات المتجددة ومنها الشمسية وذلك لتوليد الكهرباء وشراء هذه الطاقة المولدة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية، من خلال القوانين التي صدرت عن الحكومة السورية ووزارة الكهرباء.



وأشار شحود إلى أن هناك عدد كبير من المستثمرين يدرسون إمكانية الاستثمار في مجال توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وحالياً يوجد مشروع توليد 3 ميغا قيد الترخيص.





المصدر: شام أف ام