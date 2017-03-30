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حماية المستهلك في اللاذقية تغلق عدداً من المطاعم والمحلات بسبب مخالفتها للمواصفات القياسية السورية

أغلقت عناصر حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية عددا من المطاعم والمحلات بسبب مخالفتها للمواصفات القياسية السورية وذلك بعد سحب عينات من المواد التي تبيعها وتحليلها في مخبر المديرية.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أحمد نجم في تصريح له اليوم أنه بعد إخضاع العينات الغذائية المسحوبة من المطاعم والمحلات للتحليل تبين وجود غش بزيت الزيتون وارتفاع الكوليفورم ووجود دسم نباتية وانخفاض المادة الصلبة في اللبنة وارتفاع تعداد جراثيم الكوليفورم في جبنة الأقراص بـ 9 محلات ألبان وأجبان وارتفاع الخمائر والفطور الموجودة في تبلة الفطائر.

وأشار إلى أن عناصر حماية المستهلك في المديرية أغلقت مطعمي همبرغر بسبب وجود رائحة غير مقبولة وارتفاع نسبة جراثيم الكوليفورم كما أغلقت 5 محال بسبب ارتفاع الخمائر والفطور ووجود تكتل وملون صنعي في الفليفلة المطحونة ومحلا آخر لارتفاع الأشيرشيا الكولونية في تبلة فلافل جاهزة ووجود غش في مادة الزيت المعدني ومانع التجمد ونقص وغش في المنظفات.

ولفت نجم إلى أنه تم إغلاق تلك المحلات إدارياً لمدة شهر وإحالة أصحابها إلى القضاء.

سانا

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