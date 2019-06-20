حماية المستهلك في اللاذقية تضبط عبوات مياه ملوثة وتبين آلية اكتشاف تزويرها

كشف المهندس إياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أنه تم تنظيم سبعة ضبوط بمخالفة وجود شوائب بالعين المجردة ضمن مياه معدنية مزورة قياس نصف ليتر تحمل ماركة دريكيش.



وقال جديد إن تمييز المادة المزورة يكون من خلال:



1- نوع السدادات المستخدمة في عملية الإغلاق هي من نوع قصاب وهذا النوع من السدادات لم يستخدم في في المعمل على الاطلاق



2- النوع البريفورم المستخدم في عملية التصنيع هو من نوع قصاب أيضا وهذا النوع لم يستخدم في المعمل على الاطلاق



3- بطاقة البيان مغايرة لبطاقة البيانات المستخدمة في المعمل من حيث الأبعاد وطريقة الالتصاق والطباعة و الألوان و طريقة وضع الغراء على العبوات كما أن الخطوط و التعاريج الموجوده على الجسم الخارجي للعبوات مخالفة للخطوط والتعاريف الموجودة على العبوات النظامية. وفيما يلي صورة توضح بشكل واضح الفروقات التي تم ذكرها آنفا ..