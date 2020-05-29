حماية المستهلك في اللاذقية تصادر 55 كيس دقيق تمويني مهرب

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم بالتعاون مع شرطة ناحية عين البيضا بريف المحافظة سيارة فان تقوم بتهريب الدقيق التمويني لاستخدامه لغير الغاية المخصص لها.



وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم ضبط كمية 55 كيس دقيق تمويني مختوماً في السيارة بزنة تقدر 2750 كيلوغراماً مبيناً أن المديرية نظمت الضبط اللازم وحجزت السيارة وأحالت المخالفين موجوداً إلى القضاء وصادرت الدقيق وسلمته إلى مخبز تشرين في المشروع السابع بمدينة اللاذقية.