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حماية المستهلك توضح قضية بيع لحوم الكلاب والحمير في ملحمة بدمشق

نفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق خبر قيام ملحمة بدمشق ببيع لحوم الكلاب والحمير، مؤكدة أن الخبر عار عن الصحة.

وحذرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق من قيام بعض صفحات التواصل الاجتماعي باستخدام اسماء وعناوين لصفحات معروفة واستغلالها لنشر اخبار كاذبة بهدف الاساءة للموقع الاساسي واصحابه والحاق الاذى بهم.

 وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أن “الخبر الذي تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي المزيفة و المزورة حول قيام ملحمة بيبع لحم الكلاب و الحمير بأحد أحياء دمشق، أو أي من أسواقها، كاذب وغير صحيح، والهدف منه إثارة البلبلة و القلق بين المواطنين خلال شهر رمضان”.

وأضافت المديرية “ولو كانت الصفحة التي نشرت الخبر صادقة لذكرت اسم المحل او عنوانه او دللت اليه”.


وأردفت المديرية “إن حماية المستهلك تدعو الأخوة المواطنين للابلاغ عن أي مخالفة بإعلام المديريات المختصة باسم الفعالية التجارية و عنوانها، والتأكد من مصدر الخبر، إن لم يكن صادراً عن الصفحات الرسمية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و مديرتها”.

 


تلفزيون الخبر

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