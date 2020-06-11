حماية المستهلك تصادر 70 طناً من الطحين المهرب في حلب

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب يوم أمس 70 طنا من الدقيق التمويني المهرب كانت موجودة بمستودعين ضمن كروم الزيتون في حي النيرب.



وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري طرابيشي أن كميات الطحين المصادرة كان يتم تجهيزها ونخلها وإعادة تعبئتها ضمن أكياس من جديد على أنها طحين ابيض وليس دقيقا تموينيا مدعوما لكونها مهربة من الأفران.



وأشار طرابيشي إلى أنه تمت مصادرة الكمية وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف الذي توارى عن الأنظار وتم تشميع المستودعين بالشمع الأحمر.