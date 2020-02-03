حماية المستهلك تبين أوضاع وأسعار اللحوم في الأسواق

تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار اللحم بأنواعه، حيث وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى 12 ألف ل.س، وكيلو لحم العجل الهبرة إلى 7500 ليرة.



وبيّن عضو جمعية حماية المستهلك بسام درويش، لإذاعة “ميلودي إف إم”، أن بعض المحال تبيع أفخاذ أمهات الفروج كبديل للحم الأحمر بسعر 3 آلاف ليرة.



وأوضح درويش أنه يوجد ضمن أسواق باب سريجة 6 محلات تبيع هذا النوع لتخفيف العبء على المواطن، وهي محلات مرخصة ونظامية، منوهاً إلى أن لحم أمهات الفروج الأحمر قريب جداً من لحم العجل والغنم من ناحية الشكل والطعم.



وفي منتصف شهر كانون الثاني الفائت، أكد رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدمون قطيش، أن التهريب هو السبب الوحيد لارتفاع سعر اللحمة الذي وصل إلى 4200 ليرة سورية للكيلو الواحد من الخروف الحي، مشدداً على أن منع التهريب خارج البلاد هو الحل الوحيد لانخفاض سعر اللحمة الحمراء.



وبيّن قطيش أن المهربين يغريهم سعر الخروف خارج البلاد والذي يبلغ 12 دولاراً للكلغ الحي منه في حين يقدر كلغ المحلي بـ 4 دولارات، لذا فإن السعر مغر سواء للمربي الذي يبيع بضعف الثمن أو للتاجر.



وأكد قطيش حينها أن اللحم المفروم المباع حالياً بأسعار زهيدة ما هو إلا أمايات الفروج والدجاج المنسق أو الدجاج الفرنسي، مضيفاً أن الدجاج الفرنسي لون لحمه أحمر ولا يختلف عن اللحوم الحمراء، فيتم فرمه وبيعه على أنه خروف، كما يبيع بعض اللحامين لحم الديك الرومي على أنه لحم جدي بسعر 6 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام.