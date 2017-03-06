حماية المستهلك تبحث عن حلول للمواد منتهية الصلاحيةغير“أكلها من قبل المواطن“

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد اللـه الغربي المؤسسة السورية للتجارة للعمل لمعالجة موضوع المواد المنتهية الصلاحية في مستودعاتها وفق آلية محددة واضحة.



وكانت ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أطنان من المرتديلا الفاسدة غير الصالحة للإستخدام البشري، في صالات مؤسسة التدخل الإيجابي في السويداء



وشدد الغربي بحسب “صحيفة الوطن شبه الرسمية” على أن تكون آلية المعالجة عبر جرد المواد بشكل دقيق من لجنة برئاسة دائرة الرقابة الداخلية وعضوية ودوائر منافذ البيع والدوائر التجارية والقانونية بالفرع.



وأكد الغربي أن يتضمن الجرد وضع جدول يوضح اسم المادة ومواصفاتها والجهة التي أبرمت العقد وتاريخ العقد ورقمه واسم المورد وعنوانه والكمية الإجمالية للعقد والكمية المبيعة والكمية المنتهية الصلاحية وسعر الشراء وسعر البيع للمستهلك.



وجاء في قرار الغربي، الذي حدد 15 يوماً من تاريخه لموافاة مديرية المواد والأمن الغذائي بالوزارة بجدول يتضمن المواد والإجراءات المتخذة، أن يتم تجميد جميع المواد المنتهية الصلاحية بمستودع واحد بكل فرع من فروع المؤسسة السورية للتجارة، وتوجيه كتاب للمورد لاستبدال المواد بمواد أخرى مطلوبة للفرع.



وتقدر قيمة المواد المنتهية الصلاحية حسب أسعار المبيع للمستهلك حصراً من دون أن يكون للمورد حق الاعتراض، وفي حال عدم قبول المورد بذلك أو عدم مراجعته للمؤسسة ضمن المدة المحددة يتم إتلاف المادة بحضور مندوبين عن حماية المستهلك وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المورد.

وكالات