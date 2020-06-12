حماية المستهلك: المواد متوفرة لكن البائع يحاول حجبها

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي شبلي في دمشق أن "الفترة المقبلة ستشهد ارتياحاً في الأسواق وتراجعاً للأسعار".



وقال شبلي إن: "الأسعار انخفضت نتيجة تحسن بسعر صرف الليرة السورية" مضيفاً "أن المواد متوفرة لكن البائع يحاول حجبها ولذلك تعاوننا مع المجتمع المحلي لمنع أي "تاجر مفرق" من حجب أي مادة".



وفيما يتعلق بعدم إعطاء بعض الشركات "فواتير" لتاجر المفرق أوضح شبلي أنه إذا اعترف صاحب المحل من هي الشركة نلاحقها وفي حال لم يقول يتحمل هو المسؤولية والمخالفة.





شام إف إم