حماقات ترامب.. أغرب 15 شيئاً فعله الرئيس الأميركي خلال لقائه بقادة العالم

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس 12 يوليو/تموز 2018 العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث التقى كبار قادة العالم على هامش اجتماع لحلف الأطلسي، لكن كعادته ترمب أبى أن يغادر الاجتماع دون أن يترك لمسته الخاصة، إليك أغرب الأشياء التي فعلها ترمب منذ صعوده لرئاسة أكبر دولة في العالم، رصدها موقع Buzz Feed الأميركي.



1- عندما قال للأمين العام لحلف الناتو إن ألمانيا «تُسيطر عليها روسيا تماماً»



بدأ ترمب قمة حلف الناتو هذا الأسبوع في بروكسل -والتي اعتقد كثيرون أنها ستكون غريبةً بالفعل- بزعم أن ألمانيا «أسيرةٌ لروسيا» لأنها تدفع بالمُضي قُدُماً لإنشاء خط أنابيب غازٍ مثير للجدل.



نقلت شبكة فوكس نيوز عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوله خلال القمة: «بالتأكيد، ليس هناك أي منطق عندما تدفع ألمانيا مليارات الدولارات إلى روسيا ثم يتعيَّن علينا حالياً الدفاع عنها ضد روسيا».



ويبدو أن الطريقة التي كان يتذلَّل بها جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، خلال مقطع الفيديو هذا لا علاقة لها بتصريحات ترمب خلال القمة بل «لأنه كان يتوقَّع إفطاراً متكاملاً بينما لم يكن هناك سوى المُعجَّنات والجبن»، وفقاً لسارة هاكابي ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض.





2- عندما فاجأ زعماء حلف الناتو بسياسةٍ جديدةٍ تماماً ثم غادر الغرفة بكل بساطة



استمر ترمب في تأنيب أعضاء حلف الناتو لفشلهم في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادهم على شؤون الدفاع مثلما اتفقوا سابقاً خلال لقاءاتهم الممهدة للقمة، وفي يوم الأربعاء الماضي 11 يوليو/أيلول، قال لهم، فجأةً، إن الـ2% ليست كافية وإنه ينبغي مضاعفتها لتصل إلى 4%.

وقدَّم ترمب هذا المقترح خلال اجتماعٍ لقادة حلف الناتو قبل أن أن يغادر الغرفة فوراً دون انتظار مشاهدة رد فعل الآخرين تجاه مقترحه، وفقاً لما قاله الرئيس البلغاري رومن راديف. وكتب ترمب تغريدة حول نسبة الـ4% المقترحة الخميس، 12 يوليو/تموز. وخلال مؤتمرٍ صحفي في ختام القمة، قال ترمب إن الولايات المتحدة كانت ملتزمةً تجاه حلف الناتو لكنها تستطيع الانسحاب من جانب واحدٍ «على الأرجح» إذا ما أراد هذا.



وكتب في التغريدة المشار إليها على موقع تويتر: «يحاول الرؤساء منذ سنواتٍ عديدة دون جدوى إقناع ألمانيا وغيرها من الدول الغنية في حلف الناتو لدفع المزيد لحمايتهم من روسيا. هم يدفعون جزءاً بسيطاً من التكلفة. تدفع الولايات المتحدة مليارات الدولارات وتعد هذه مبالغ طائلة لدعم أوروبا، وفي المقابل، نخسر الكثير في التجارة!».

3- عندما قال إن روسيا ينبغي أن تسترد عضويتها في مجموعة الثماني/السبع الكبار



ترك ترمب الحكومات الأوروبية متحيرة خلال قمة مجموعة السبع لقادة العالم في مقاطعة كيبيك خلال الشهر الماضي يونيو/حزيران، عندما اقترح أن دولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينبغي أن تسترد عضويتها في المجموعة (رغم أن اقتصادها يماثل حجم اقتصاد أستراليا أو كوريا الجنوبية تقريباً).وقال ترمب رداً على سؤال مراسل خارج البيت الأبيض وهو في طريقه لحضور القمة: «لقد كانت هذه القمة تسمى بمجموعة الثماني الكبار لأن روسيا كانت عضوةً فيها. الآن، لم تعد روسيا كذلك. والآن، أنا أحب بلادي. كنت أسوأ كابوس تواجهه روسيا. إذا فازت هيلاري كلينتون بالرئاسة، أعتقد أن بوتين كان سيقول، على الأرجح: «يا رجل، كنت أتمنى فوز هيلاري» لأنك ترى ما أفعله حالياً. لكن بعد قول كل هذا، ينبغي أن تكون روسيا حاضرة في هذا الاجتماع. لماذا نعقد اجتماعاً دون أن تكون روسيا حاضرةً فيه؟».ونشر مستخدمٌ على موقع تويتر، يُدعَى مات بيرمان، مقطعَ فيديو يحتوي على التعليقات الكاملة لترمب بشأن روسيا ومجموعة السبع.



4- عندما كرَّر قوله لقادة العالم إن إبرام اتفاقٍ هنا هو»أسوأ صفقة على الإطلاق»



وخلال قمة مجموعة السبع، وصف ترمب اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا» بثاني أسوأ اتفاق، ومنظمة التجارة العالمية بالأسوأ على الإطلاق. قال ترمب أيضاً لقادة الدول الست الأخرى الأعضاء في المجموعة إن حلف الناتو «سيئ تماماً مثل نافتا»، وفقاً لتقارير إعلامية نشرها موقع Axios الإخباري الأميركي.وكان الرئيس الأميركي قد وصف أيضاً الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية باريس للمناخ بمصطلحاتٍ مشابهة وانسحب من كلا الاتفاقين.

5- عندما وصف المستشارة الألمانية «برجل مبيعات ممتاز»



وخلال مناقشة ملف روسيا مع القادة الستة الآخرين خلال قمة مجموعة السبع، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتفصيل وعدَّدَت قائمة أفعال الرئيس بوتين لتبرير موقفها الرافض لعودة انضمام روسيا إلى مجموعة الثماني/السبع الكبار، وفقاً لما قاله دبلوماسي كان حاضراً خلال القمة لموقع Buzzfeed الإخباري. وردَّ ترمب على ذلك قائلاً: «هذا خطابٌ جيد. يمكن أن تكوني رجل مبيعات ممتاز»، وفقاً لنفس الدبلوماسي الذي تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هويته. وأضاف الدبلوماسي أن ميركل لم تجد حديثه طريفاً وردَّت عليه: «أرى كلامك هذا مهيناً للغاية».





6- عندما قال إن شبه جزيرة القرم روسية لأن كل الذين يعيشون هناك يتحدَّثون الروسية



خلال مناقشة الشؤون الخارجية مع قادة الدول الأخرى أثناء عشاء مجموعة السبع، قال ترمب إن شبه جزيرة القرم، التي غزتها روسيا واستولت عليها من أوكرانيا عام 2014، روسية لأن جميع من يعيش هناك يتحدَّثون الروسية. وقال مصدران دبلوماسيان لموقع Buzzfeed الإخباري إن ترمب سأل قادة مجموعة السبع، على ما يبدو، عن أسباب انحيازهم لأوكرانيا، والتي قال عنها إنها «واحدةٌ من أكثر دول العالم فساداً».



7- عندما وصل متأخراً إلى جلسة إفطارٍ عن المساواة بين الجنسين



يوحي وجه كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بكلِّ شيء. غادر ترمب أيضاً قمة مجموعة السبع مبكراً متوجهاً إلى سنغافورة بالطائرة لمقابلة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون (لن نتطرَّق إلى تفاصيل هذا اللقاء هنا، لكن العديد من الأفعال المجنونة حدثت هناك أيضاً).

8- عندما كتب تغريدةً يقول فيها إنه غيَّر رأيه بشأن البيان الأخير لقادة مجموعة السبع



بعد الكثير من الجدل المحتدم بشأن ملف التجارة في مجموعة السبع، وقَّعَت الولايات المتحدة على بيانٍ نهائي مشترك. لكن ترمب عاد ليُغرِّد بأنه غيَّر رأيه بسبب شيءٍ ما قاله رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمرٍ صحفي. وقال ترمب في تغريدته: «استناداً إلى بيان جاستن المغلوط خلال مؤتمره الصحفي وحقيقة أن كندا تفرض رسوم جمركية ضخمة على المزارعين والعمال والشركات الأميركية، أصدرتُ تعليماتٍ لمُمَثِّلي الولايات المتحدة بعدم التصديق على البيان الرسمي لأننا ندرس فرض رسوم على السيارات التي تُغرِق السوق الأميركي».

9- عندما دفع رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود خلال قمة الناتو العام الماضي 2017 وقال: يجب أن أصل إلى مقدمة هذا الصف.

10- عندما قام بعد عشاء في قمة مجموعة العشرين وذهب إلى بوتين للحديث معه



بعد نهاية جلسة عشاءٍ استمرت طوال ساعة ونصف خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي، سار ترمب حول الطاولة للحديث مع الرئيس الروسي. ولم تكن محادثة الاثنين هي ما لفت انتباه القادة الآخرين عندما سار ترمب صوب بوتين بنهاية جلسة العشاء بل كانت المدة التي استغرقتها هذه المحادثة.وقال مصدرٌ كان حاضراً في تلك الليلة لموقع Buzzfeed إن الرئيسين تحدَّثا «لوقتٍ طويلٍ» مؤكداً على نقطة «طول» مدة لقائهما عدة مرات خلال رسائل تبادلها الموقع معه. وجرى اللقاء دون حضور مساعديهما ولم يحضر سوى مترجم بوتين.

11- عندما ترك ابنته إيفانكا تحل محله خلال لقاء بمجموعة العشرين



غادر رئيس الولايات المتحدة، الذي كانت ابنته تصاحبه خلال الاجتماع، اللقاء قبل أن يعود لاحقاً ليتخذ موقعه بين قادة العالم. وقال مصدرٌ لموقع Buzzfeed الإخباري: «إنه أمرٌ لا يُصدَّق».

12- عندما أدلى بخطابٍ غريبٍ للغاية لدرجة أن قادة الدول الأخرى لم يفهموا جيداً ما كان يتحدَّث بشأنه وبدأوا ينظرون لبعضهم البعض في حيرةٍ.شاركت سارة كيلي مقطع فيديو لخطاب ترمب على موقع تويتر وعلَّقت عليه: «تنطق وجوههم بكلِّ شيء: همسٌ وضحكٌ خفيض بينما يستغل ترمب مراسم حلف الناتو لتوبيخ أعضائه على عدم دفع حصتهم العادلة».



13- عندما أراد مصافحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن ماكرون غيَّرَ اتجاهه فجأةً مبتعداً عنه



علَّقت هاواي دليلة على الحدث بأن كتبت على موقع تويتر: «رائع جداً. ماكرون يسير صوب ترمب ثم يُغيَّر اتجاهه فجأة ليحيي ميركل. ويصافح الآخرين قبل أن يحيي ترمب في نهاية المطاف».

14- عندما صافح يد ماكرون بالفعل، لكن لم تسر الأمور كما خطَّط لها

15- وأخيراً، عندما ذهب زعماء دول إنكلترا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وكندا، للتجوُّلِ في الشوارع الصغيرة المرصوفة بالأحجار لمدينة تاورمينا في جزيرة صقلية بإيطاليا بينما تبعهم ترمب في عربة غولف.





عربي بوست