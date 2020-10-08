حماة: ضبط مشغل يغش بمادة الزيت ويقوم بوضع ماركات كاذبة

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة مشغلا كبيرا يغش بمادة الزيت.



وقال زياد كوسا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة أن المشغل عبارة عن أربعة محلات كبيرة متصلة ببعضها البعض يقوم صاحب المشغل بتفريغ صفائح زيت الصويا زنة /16/لتر ضمن عبوات /1/لتر و /4/لتر ليبيعها على أنها زيت دوار الشمس.. في محاولة واضحة بالغش و تضليل المواطنين.



وأوضح أيضا أن صاحب المشغل يقوم بوضع لصاقات وبيانات كاذبة على العبوات الصغيرة لماركات أخرى مثال بونة .. و يونيت ..لإيهام المواطن على أنها زيت دوار الشمس ليستفيد من فارق السعر مع إضافة أسنسات ومنكهات وذلك استكمالا لعملية الغش.



كما أوضح أنه تم أيضاً ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة و من البيانات المزورة .



وبين كوسا أنه بلغت الكميات المصادرة أكثر من اربعة /4/اطنان ونصف مؤكدا انه تم تنظيم الضبط التمويني ومصادرة المادة وتشميع المعمل بالشمع الأحمر وتوقيف المخالف لاستكمال التحقيق ومن ثم إحالته موجودا للقضاء .