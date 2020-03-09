حليب الأطفال من إنتاج سوري ..قريباً

كشفت مصادر في هيئة الاستثمار السورية عن مشروع نوعي سيتم الإنتهاء من تنفيذه بالكامل قريباً، يؤمن مادة حليب الأطفال بشكل أساسي، كبديل عن المستورد، في وقت واجهت صعوبات في إدخالها للقطر مؤخراً، وأصبحت نادرة الوجود في أسواقنا رغم الحاجة الماسة لها!



وقالت المصادر أنه بدأت الخطوات الأولى بتشميل هذا المشروع -الذي شارف على الانتهاء- بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 في مدينه حماه، وكان المشروع لصناعة الحليب المجفف ومساحيق أغذية الاطفال وتعبئتها في حماة، بأرض ملكية خاصة على امتداد المنطقة الصناعية، تم تشميله في شباط 2019.



وأشارت إلى أنه يوجد ثلاث مشاريع ضمن المنطقة الصناعية حماة لصناعة مساحيق أغذية الأطفال، تم تشميلها في بداية عام 2019، وأن واحد فقط من تلك المشاريع من تقدم بطلب لتعديل مشروعه لإضافة حليب الاطفال الى خطوط الانتاج لديه.



وأكد مدير عام المشروع حسام السراج أن هذا المشروع يوفر القطع الأجنبي ويحقق الاكتفاء الذاتي ويحد من تأثيرات العقوبات الاقتصاديه الجائرة على البلاد، فالكميات المستوردة من هذه المنتجات تصل إلى 750 الف طن سنوياً. وأشار أن الطاقة الانتاجية السنوية للمعمل 9 مليون عبوة معدنية حليب مجفف، 6 مليون عبوة سلوفان وورقي مختلفة من 100 الى 2 كيلو حليب مجفف، مسحوق بسكويت الاطفال 10 مليون عبوة، مسحوق الارز والقمح 8 مليون علبة كرتون، مسحوق الشعير والذرة 8 مليون علبة كرتون، كلفة الآلات 80 مليون ل.س، ويشغل 60 عامل.



وأكد أنه تم بناء المعمل وتركيب 50% من خطوط الانتاج



كما نوه أنهم كشركة رائدة في هذا المجال، يطمحون ليكونوا مشروعاً رائداً ومميزا إنتاجيا وتسويقيا وتشغليا، ضمن إستراتيجية التناغم مع التوجهات للحكومية الرامية ﻹحلال بدائل حقيقية وعملية للمستوردات، ما يرفع معدلات التشغيل، ويحرك عجلة اﻹنتاج، ويعزز أداء الاقتصاد الوطني.



سيريانديز