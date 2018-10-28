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حلف شمال الأطلسي يجري مناورات قرب الحدود الروسية

أجرت قوات من دول عدة في حلف شمال الأطلسي “الناتو” مناورات تحت اسم “توماهوك الحديدي” بالقرب من الحدود الروسية.


وذكرت سبوتنيك أن دبابات حديثة شاركت ضمن مجموعات القتال من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا في التدريبات التي جرت في منطقة أدازي بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا.


وكانت وزارة الخارجية الروسية وصفت المناورات العسكرية لحلف “الناتو” شمال أوروبا بأنها “عمل استفزازى ومشكوك فيه” وتتسم بطابع معاد لروسيا فيما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن نشاط الحلف على حدود روسيا بلغ مستويات “غير مسبوقة” وشدد على أن الناتو يستخدم بـ “نشاط أسطورة التهديد العسكري الروسي لتبرير أفعاله”.