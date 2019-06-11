حلج أكثر من 16 ألف طن من الأقطان المحبوبة في محلج الفداء بحماة

بلغت كميات الأقطان المحبوبة في محلج الفداء بمحافظة حماة منذ بداية عمليات الحلج وحتى تاريخه 16 ألفا و300 طن من إجمالي الكميات المستلمة للموسم الحالي والبالغة 17 ألف طن.



وأوضح مدير المحلج المهندس هشام كردي أنه نتج عن عمليات الحلج 5700 طن من القطن المحلوج و8500 طن بذور صناعية والباقي أتربة ومخلفات ثانوية مبيناً أنه تم توريد 4600 طن من القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج فيما تم توريد 3500 طن بذور صناعية إلى شركتي زيوت حماة وحلب.



ولفت الى أن عمليات الحلج تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة من خلال ورديتين يوميا متوقعاً أن يتم الانتهاء من عمليات الحلج أواخر الأسبوع المقبل.



وكان محلج الفداء بدأ أواخر الشهر الماضي بيع البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة الى شركات الزيوت الخاصة.