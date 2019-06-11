لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب بـ”رد ساحق”
130 إرهابي بينهم انتحاري شيشاني يسقطون بنيران الجيش السوري شمال حماة
أسلحة متطورة من تركيا تدخل معارك ريف حماه
خريطة توزع السيطرة في ريفي حماة وإدلب وخسائر “النصرة” في الهجوم الأخير
مقتل الإرهابي عبد الباسط الساروت حارس نادي الكرامة السابق بنيران الجيش السوري في حماه
سلاح روسي يصل إلى لندن في غضون 7 دقائق فقط ويدمرها بالكامل
مركز المصالحة: مقتل 140 إرهابي بمحاولة هجوم على مواقع الجيش السوري أمس واليوم
مصدر إعلامي: لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس
الجيش العربي السوري يهاجم مسلحي "النصرة" في 3 قرى تقدموا إليها أمس
جيفري: لحلّ سياسي بلا «تغيير حدود» سوريا
على محور خان شيخون… الجيش السوري يدمر 7 آليات لـ”النصرة” بلحظات
مسلحو النصرة يهاجمون الجيش السوري في ريف حماة بالغازات السامة
“النصرة” تزج بنخبة مسلحيها الأجانب في هجوم عنيف على الجيش السوري شمال حماة
السياسات التوسعية شمال سورية وجنوبها
رئيس الاستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة: الجيش السوريّ يستعيد قوّته بشكل لم نكن نتوقعه
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

حلج أكثر من 16 ألف طن من الأقطان المحبوبة في محلج الفداء بحماة

بلغت كميات الأقطان المحبوبة في محلج الفداء بمحافظة حماة منذ بداية عمليات الحلج وحتى تاريخه 16 ألفا و300 طن من إجمالي الكميات المستلمة للموسم الحالي والبالغة 17 ألف طن.


وأوضح مدير المحلج المهندس هشام كردي أنه نتج عن عمليات الحلج 5700 طن من القطن المحلوج و8500 طن بذور صناعية والباقي أتربة ومخلفات ثانوية مبيناً أنه تم توريد 4600 طن من القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج فيما تم توريد 3500 طن بذور صناعية إلى شركتي زيوت حماة وحلب.


ولفت الى أن عمليات الحلج تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة من خلال ورديتين يوميا متوقعاً أن يتم الانتهاء من عمليات الحلج أواخر الأسبوع المقبل.


وكان محلج الفداء بدأ أواخر الشهر الماضي بيع البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة الى شركات الزيوت الخاصة.