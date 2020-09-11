حلب في المرتبة الأولى.. والشنق هو الأكثر اتّباعاً!

صرح د. زاهر حجو رئيس الطبابة الشرعية في سورية اليوم العالمي للانتحار الذي يصادف اليوم أنّ نسبة حالات الانتحار في سورية ازدادت مؤخراً بحسب إحصائية حديثة أجريت في بداية أيلول الجاري.



وبلغت حالات الانتحار 116 حالة منذ بداية عام 2020، 18 منهم لأشخاص قاصرين (دون الـ 18).



وتوزعت الحالات بين 86 ذكور، 30 إناث.



أما عن طرق الانتحار:



الشنق هو الأكثر اتباعاً (48 حالة)، الطلق الناري (27 حالة)، رمي النفس من الأماكن العالية (18 حالة)، والتسمم (16 حالة).



شملت الإحصائية كل سورية باستثناء محافظات (إدلب – الرقة – دير الزور) حيث توزعت الحالات على الشكل التالي:



حلب: 23 حالة، ريف دمشق: 18، دمشق وحمص: 14 حالة في كل منهما، حماة: 10، السويداء: 9، درعا: 2، القنيطرة: حالة انتحار واحدة.

في حين شهدت اللاذقية زيادة ملحوظة بحالات الانتحار مؤخراً (18 حالة).



ويعزو الدكتور حجو السبب في ارتفاع نسبة الانتحار في سورية لأسباب اقتصادية ومعيشية والحرب الدائرة وما يترتب عليها من أذية نفسية.



موضحاً أنّ للإنترنت دور كبير في تعليم الشباب على طرق الانتحار حيث أصبحت تلك الطرق متاحة للجميع، مؤكداً أن سورية لاتزال أقل دول العالم من حيث المعدل السنوي لحالات الانتحار.



متمنياً الاستفادة من هذه الدراسة لتفعيل وتطوير دور الطب الشرعي الوقائي بشكل أكبر ونشر التوعية، وعدم الانتظار لوقوع حالات الانتحار بل الوقاية من حدوثها والتوعية بخصوصها.





المدينة إف إم