حلب تفعّل مسارات عمل ورديات النظافة الليلية

توضيح الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة حول استضافة المواقع والتطبيقات والبرمجيات والخدمات الإلكترونية الخاصة بالجهات العامةتوضيح الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة حول استضافة المواقع والتطبيقات والبرمجيات والخدمات الإلكترونية الخاصة بالجهات العامة



فعّل مجلس مدينة حلب مسارات عمل الورديات الليلية لشعب النظافة التي حددت سابقا بهدف الارتقاء بسوية النظافة في مناطق مستهدفة من المدينة.



وبين رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي لـ “الوطن اون لاين” أنه جرى، خلال اجتماعه اليوم الجمعة مع المدراء الخدميين، تحديد مسارات عمل الورديات الليلية ضمن الحيز الجغرافي لكل مديرية خدمية من المديريات ال ١١ بحيث يبدأ عمل هذه الورديات بشكل يومي من الساعة العاشرة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.



وأشار المدلجي الى ان الورديات الليلية تستهدف الشوارع الرئيسية الحيوية بأعمال كنس يدوي وآلي وتنظيف وتفريغ الحاويات وغسيل الشوارع، وستستمر خطة العمل هذه حتى إشعار آخر بهدف تخفيف الضغط وعبء العمل عن ورشات النظافة الصباحية بما بحافظ على نظافة المدينة على مدار الساعة.



وجرى توجيه مدير الآليات لتنسيق عمل آليات النظافة بين المديريات الخدمية المختلفة لتغدو بجهوزية تامة للقيام بمهامها.

في السياق ذاته، وجّه المدلجي بتفعيل عمل الضابطة العدلية لتنظيم مخالفات النظافة بموجب القانون رقم ٤٩ لعام ٢٠٠٤ وجباية الغرامة المالية فورا بالتنسيق مع مديرية المالية وشرطة مجلس المدينة على أن ترفد مجموعة الضابطة العدلية بموظف جابي من قبل مديرية المالية.



المصدر: الوطن أون لاين