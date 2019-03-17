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حلب ترفد خطوط نقلها الداخلي بـ ١٨ باصا جديداً

رفدت الشركة العامة للنقل الداخلي في حلب خطوط نقلها بـ ١٨ باصا جديدا وحديثا، رفعت عددها الكلي العامل في المدينة والريف إلى ١٢٣ باصا.


وأوضح مصدر في النقل الداخلي أن عددا من الباصات الجديدة انضم إلى الخدمة، بينما يفترض أن تدخل الخدمة خلال اليومين القادمين بقية الباصات التي ستقلل من الازدحام الحاصل في معظم الخطوط التي تحظى المدينة بـ ١٠ منها والريف بـ ٧ خطوط، بينما يخدم ١٣ باصا نقل المعلمين إلى وجهاتهم في ريفي المحافظة الجنوبي والشرقي.


ولفت المصدر إلى أن اللجنة الفرعية المصغرة لنقل الركاب في حلب تعمل على الدوام على تعديل خطوط النقل وتفعيل أخرى لتتلاءم مع واقع الحال وتلبية احتياجات قاطني الأحياء المختلفة في المدينة ومناطق الأرياف، فعلى سبيل المثال جرى أخيرا تعديل خط حي الإذاعة وتفعيل خط الخالدية وإحداث خط الراموسة- المشهد وخط الشيخ سعيد.

 


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