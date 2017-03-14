حلب تحتاج إلى 7 مليارات لصيانة منظومة المياه

كشف المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب المهندس فاخر الحمدو عن حاجة المؤسسة إلى 7 مليارات ليرة سورية لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها منظومة المياه في مدينة حلب.

جاء ذلك بعد الكشف والدراسة التي قامت بها اللجان المختصة في المؤسسة بعد أن تمت استعادة السيطرة على مدينة حلب، حيث تم الكشف على كامل منشآت المؤسسة والمنتشرة في معظم أحياء حلب المحررة والشبكات وخطوط الضخ الرئيسية والإسالة وهي: محطة الضخ الرئيسية في منطقة سليمان الحلبي ومبنى الإدارة العامة ومحطة التعقيم الثانية ومحطة التعقيم الثالثة ومبنى المصافي الرملية وملحق الأوزون التابع لمحطة التعقيم الثانية ومبنى المصافي الرملية التابع لمحطة التعقيم الثالثة والمستودعات وغرف الفنيين مسبقة الصنع ومبنى مديرية الاستثمار والصيانة ومبنى مديرية التأهيل والتدريب ومبنى الوحدات الاقتصادية، ومبنى التحكم بطابقيه وغرف مسبقة الصنع والموقع العام والحدائق والسور والمحارس ومحطة الضخ الرئيسية في باب النيرب ومبنى صالة الضخ ومبنى المصافي الرملية والمستودع والموقع العام والحدائق والسور والمحارس وخزانات الحيدرية عدد 2 سعة إجمالية 150 ألف م3 والسور والساحات وخزانات كرم الجبل عدد 3 سعة إجمالية 75 ألف م3 ومستودعات- موقع عام- صالة ضخ- خزان عالي محطة رفع الهلك ودائرة صيانة الشبكات في العرقوب (مبنى الإدارة ومباني ملحقة لشعبة الـGIS ومستودع ومخبر لفحص العدادات وغرف العمال ومرآب الآليات ومحطة وقود وغرف دائرة الآليات وخزان أرضي قديم خطوط الضخ والإسالة الرئيسية والشبكات المتفرعة منها والشمعات والعدادات.. وأضاف: تبين لنا وجود أضرار متنوعة في هذه المنشآت كافة بالنسبة للمباني، فإن جميع المباني والمنشآت والصالات والخزانات سليمة من الناحية الإنشائية بشكل عام وهناك أضرار جزئية بالهيكل لا تحتاج إلى تدعيم وإنما تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم للهياكل والواجهات والأسطحة وبعض القواطع الداخلية وكل الأبواب الخارجية والداخلية للمباني والمنجور الخشبي والألمنيوم والتمديدات الكهربائية وأجهزة الإنارة والمفاتيح وشبكات الهاتف والإنترنت والدهان والموقع العام والأرصفة والأردفة والأسوار وإنارة الشوارع والمحارس وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من أعمال لازمة لتكون المباني صالحة للاستثمار وأثاث لفرش الغرف.

وبالنسبة للخزانات هناك بعض الأضرار لأسطح وجدران الخزانات والتي قد تؤدي إلى حدوث تسريبات وتعرض المياه المخزنة إلى تلوث مع وجود أضرار كبيرة في الأسوار والموقع العام.

بالنسبة للشبكات هناك أضرار كبيرة في الشبكات وخطوط الضخ والإسالة وغرف الزيارة وسكورة القطع والتفريعات المنزلية والشمعات وتحتاج إلى نحو 100 ألف عداد مشترك وتحتاج إلى تأهيل وتحسين وتوسيع وتقدر كلفة أعمال التأهيل لكامل منشآت المؤسسة وشبكات المياه، وقيمة عدادات للمناطق المحررة بـ3.5 مليارات ليرة سورية.

بالنسبة للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمحطات الضخ (محطة التعقيم الثانية-محطة التعقيم الثالثة) فإن الأضرار كبيرة بسبب عدم وجود الكهرباء من الشبكة العامة والاعتماد على مجموعات التوليد في تشغيل محطات الضخ ما أثر سلباً» في كل التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمحطات كما أن هناك أجهزة تحتاج إلى استبدال بسبب انتهاء عمرها الفني وتقدر كلفة تأهيل محطات الضخ من ناحية التجهيزات الميكانيكية والكهربائية بـ3.5 مليارات ليرة سورية.

وعليه فإن منشآت ومباني المؤسسة وتجهيزاتها الميكانيكية والكهربائية تحتاج إلى تأهيل وترميم وتقدر الكلفة الكلية بـ7 مليارات ليرة سورية.

محمود الصالح

المصدر: الوطن