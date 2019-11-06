حلب: إصابة 6 مدنيين بقذائف صاروخية على محيط القصر العدلي.. وإسقاط طائرة استطلاع للمسلحين

أصيب 6 مدنيين بجروح، إثر استهداف مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” لحي جمعية الزهراء شمال مدينة حلب ، بعدد من القذائف الصاروخية.



وأفاد شهود عيان بأن المسلحين ركزوا استهدافاتهم انطلاقاً من مواقعهم على أطراف جمعية الزهراء وفي منطقة الراشدين، باتجاه محيط القصر العدلي في حلب ، أثناء فترة الدوام الرسمي.



وفور سقوط القذائف سارعت سيارات الإسعاف إلى المكان ونقلت مواطنين اثنين إلى المشفى لتلقي العلاج، حيث تعرض أحد المصابين لجروح خطيرة.



فيما ذكرت الوكالة السورية الرسمية “سانا” أن عدد الإصابات ارتفع إلى 6 مدنيين.

ورد الجيش العربي السوري على مصادر إطلاق القذائف عبر ضربات مدفعية واستهدافات بالرشاشات الثقيلة، شملت مواقع “النصرة” على طول المحور الممتد من منطقة الراشدين غرب المدينة إلى أطراف جمعية الزهراء والصالات الصناعية بالليرمون شمالاً.



في سياق متصل، أكدت مصادر أن قوات الجيش السوري المتمركزة على محور جمعية الزهراء، تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة عن بعد، أطلقها مسلحو “النصرة” فوق إحدى النقاط التابعة للجيش في المنطقة.



وأشارت المصادر إلى أن القوات العسكرية السورية المتمركزة في المنطقة، رصدت الطائرة المسيرة أثناء اقترابها من النقطة المستهدفة، وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة، وأسقطتها على الفور.



وكان مسلحو “جبهة النصرة” المتمركزين على أطراف حي جمعية الزهراء وفي الصالات الصناعية بالليرمون، استهدفوا يوم السبت الماضي، حي شارع النيل شمال مدينة حلب بعدة قذائف صاروخية أسفرت حينها عن إصابة طفل بجروح.



زاهر طحان