حلب: إصابة 6 مدنيين بقذائف صاروخية على محيط القصر العدلي.. وإسقاط طائرة استطلاع للمسلحين
موسـكـو: لا يمكن الاتفــاق مـع واشـنطن فـي شـمال شـرق سـوريـة
الجيش يدمر مقرات لـ«الخوذ البيضاء» و«التركستاني» في ريفي حلب وإدلب
الصين تدخل على خط استثمار الثروة المعدنية السورية بـ 3 مشاريع
الجيش يدخل حقول "رميلان" النفطية شرق الحسكة
اللجنة الدستورية المصغرة تبدأ يومها الثاني وفق البرنامج المقترح من وفد الحكومة السورية
الوفد الوطني: «الآخر» خالف مدونة السلوك ولا لتوزيع المهام في «المصغرة»
غموض رواية المحافظين الجدد حول النفط السوريّ
واشنطن تعزز حضورها في مناطق الحقول النفطية في ريف دير الزور
اغتيال ضابط في الجيش في مدينة إنخل شمالي درعا
اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري تستأنف أعمالها في جنيف.. فيديو
الحربي السوري والروسي يدمر 30 موقعا “للمسلحين الصينيين” بريف إدلب
الجيش يفتح طريق إمداد «برّي» إلى الحسكة
55 شاحنة محملة بآليات عسكرية تتبع لقوات الاحتلال الأمريكي تغادر الأراضي السورية إلى العراق
«مسد» يعلن موافقته على «بدء التفاوض» مع الحكومة السورية

حلب: إصابة 6 مدنيين بقذائف صاروخية على محيط القصر العدلي.. وإسقاط طائرة استطلاع للمسلحين

أصيب 6 مدنيين بجروح، إثر استهداف مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” لحي جمعية الزهراء شمال مدينة حلب ، بعدد من القذائف الصاروخية.

وأفاد شهود عيان  بأن المسلحين ركزوا استهدافاتهم انطلاقاً من مواقعهم على أطراف جمعية الزهراء وفي منطقة الراشدين، باتجاه محيط القصر العدلي في حلب ، أثناء فترة الدوام الرسمي.

وفور سقوط القذائف سارعت سيارات الإسعاف إلى المكان ونقلت مواطنين اثنين إلى المشفى لتلقي العلاج، حيث تعرض أحد المصابين لجروح خطيرة.

فيما ذكرت الوكالة السورية الرسمية “سانا” أن عدد الإصابات ارتفع إلى 6 مدنيين.
ورد الجيش العربي السوري على مصادر إطلاق القذائف عبر ضربات مدفعية واستهدافات بالرشاشات الثقيلة، شملت مواقع “النصرة” على طول المحور الممتد من منطقة الراشدين غرب المدينة إلى أطراف جمعية الزهراء والصالات الصناعية بالليرمون شمالاً.

في سياق متصل، أكدت مصادر  أن قوات الجيش السوري المتمركزة على محور جمعية الزهراء، تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة عن بعد، أطلقها مسلحو “النصرة” فوق إحدى النقاط التابعة للجيش في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن القوات العسكرية السورية المتمركزة في المنطقة، رصدت الطائرة المسيرة أثناء اقترابها من النقطة المستهدفة، وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة، وأسقطتها على الفور.

وكان مسلحو “جبهة النصرة” المتمركزين على أطراف حي جمعية الزهراء وفي الصالات الصناعية بالليرمون، استهدفوا يوم السبت الماضي، حي شارع النيل شمال مدينة حلب بعدة قذائف صاروخية أسفرت حينها عن إصابة طفل بجروح.

 

 


زاهر طحان 