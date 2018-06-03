حكومة خدمات أم جباية ؟

حضر وزير الإتصالات د.علي الظفير اليوم تحت قبة مجلس الشعب وانهالت عليه أسئلة النواب ومطالباتهم بعدم رفع أسعار خدمة النت في سورية، حتى أن الزميل اسكندر حداد ناشد رئيس المجلس بالتدخل لدى الحكومة لمنع تقنين النت في حزم وباقات وعدم رفع أسعار النت المفتوح .. وقد أجاب السيد الوزير بشكل تقني مفصل علينا وقال أنه لايوجد حزم ولا باقات وإنما هناك سياسة الإستخدام العادل للنت لكي لايتساوى المواطن العادي مع "الكافيه نت" حيث يربح واحدهم مليونا ونصف المليون في الشهر ! وبعد شرح طويل فهمنا منه أن الوزارة سترفع ولن ترفع أسعار خدماتها، بمعنى أن الدفع سيكون بحسب حجم الإستهلاك، متل الكهربا على سبيل المثال ..ولم يؤيده أحد في المجلس سوى الزميل محمد همام مسوتي .. وبالطبع كانت لنا المداخلة التالية:



السيد الوزير عبر مقام الرئاسة:



منذ الاستقلال دأبت الدولة السورية على توفير المعرفة لمواطنيها بشكل شبه مجاني، في التعليم والإعلام والثقافة، بينما نرى حكومتنا اليوم تضغط على وزاراتها لاختراع ضرائب جديدة ومضاعفة الضرائب القديمة مع ثبات أرقام رواتبها لموظفيها واستمرار إضعاف مناعتهم ضد الفساد !؟



واليوم، بعد تجربة سنوات سبع من الحرب، بتنا نعرف أن الأمن الوطني مرتبط بزيادة مستوى المعرفة لدى المواطنين، بينما نرى سياسة الحكومة هي رفع تكلفة المعرفة التي يبتغيها المواطنون عبر شبكة الانترنيت! وفي الوقت الذي تقدم لنا محركات البحث الأجنبية معرفتها مجاناً فإن وزارة الاتصالات تضع بواباتها عليها وتبيعنا الهواء المجاني بالحزمة والباقة، وهذا لا يصب في صالح أمننا الوطني، حيث بات الانترنيت حاجة ضرورية للناس مثل الخبز، ويستحق الدعم الحكومي بدلا من مضاعفة أسعاره، وذلك لإعادة ترميم نسيج المجتمع السوري الذي مازالت عجلات سيارة الحكومة تمرّ فوق أعناق أفراده وهي تصم أذنيها عن صراخهم !؟



أيضاَ، وباعتباري عضواَ في لجنة الأمن الوطني، فإني أقدم احتجاجي الشديد على قطع النت في عموم الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الدولة بحجة الامتحانات حيث تتكرر الأزمة شهرا كل سنة وتتسبب بخسائر لوزارة الاتصالات وسائر المؤسسات والمواطنين، مع التنويه إلى أن جلّ ما يطلبه عدونا الإسرائيلي هو قطع شبكة الأنترنيت عند إغارته علينا.. لذلك أطالب بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات الاتصالات والتربية والداخلية لمناقشة المشكلة مع لجنة الأمن الوطني والخروج بحل أقل كلفة وخسارة ويحمي حيوية الدولة وأمنها من كل سوء.

نبيل صالح