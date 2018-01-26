حكومة المغرب تسعى لاتفاق حول سعر الخبز

تسعى ​الحكومة المغربية​ إلى الوصول لاتفاق مع أرباب المخابز، بما يقضي بعدم رفع أسعار الخبز خلال خمس سنوات، ومواجهة انتشار القطاع غير الرسمي في هذه الصناعة.

ويرمي المغرب إلى الحفاظ على ثمن الخبز في حدود 1.2 درهم (0.13 دولار)، وهو سعر عبّرت المخابز عن استعدادها للامتثال له، شريطة وضع قانون للأوزان، بما يراعي التكلفة التي يقول المهنيون إنها مرتفعة.

ويرمي المغرب إلى الحفاظ على ثمن الخبز في حدود 1.2 درهم (0.13 دولار)، وهو سعر عبّرت المخابز عن استعدادها للامتثال له، شريطة وضع قانون للأوزان، بما يراعي التكلفة التي يقول المهنيون إنها مرتفعة.